Глейзери можуть відмовитися від продажу Манчестер Юнайтед

Глейзери очікували отримати 6 млрд фунтів від продажу клубу

Джерело - Чемпіон.

Власники Манчестер Юнайтед, американська сім'я Глейзерів, може відмовитися від продажу клубу.

Про це повідомляє журналіст Майк Кіган.

Процес продажу клубу був запущений ще восени минулого року. Але досі Глейзери так і не отримали жодної пропозиції, яка перевищувала б 6 млрд фунтів – це та сума, яку вони розраховували отримати за клуб.

Манчестер Юнайтед точно не змінить власника до старту нового сезону АПЛ. Не виключено, що Глейзери взагалі можуть відмовитися від продажу клубу.

Нагадаємо, Фернандеш стане новим капітаном Манчестер Юнайтед.