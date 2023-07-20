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Минай підписав Ременяка

Минай підсилився вінгером
Сьогодні 17:52 152 0
Минай підписав Ременяка
#Минай, #Ременяк, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Артур Ременяк перейшов у Минай.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 2 роки. 22-річний правий вінгер виступатиме у закарпатській команді під 29-м номером.

Сезон-2022/23 Ременяк провів у Львові. За цей період він провів 16 матчів та забив два голи.

Загалом в УПЛ Артур провів 41 матч та забив 4 м’ячі. Ще 3 гри він провів у Кубку країни.

Раніше Минай орендував нападника Олександрії Гунічева.

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