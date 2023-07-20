Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Перша перемога новозеландок в історії світової першості

Джерело - Чемпіон.

В Австралії та Новій Зеландії стартував чемпіонат світу-2023 серед жіночих збірних.

У матчі-відкритті турніру господарки турніру з Нової Зеландії обіграли Норвегію. Єдиний гол забила Вілкінсон. Гравчиня господарок Ріа Персівал не реалізувала пенальті на останній хвилині основного часу. Новозеландки уп'яте поспіль стартували в основній частині світової першості, досі ніколи не перемагавши в основній частині турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Інші господарки, Австралія, теж святкувала перемогу з рахунком 1:0. Австралійки здолали Ірландію - Кетлі реалізувала пенальті.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1 тур, 20 липня

Група А

Нова Зеландія - Норвегія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Вілкінсон

Група В

Австралія - Ірландія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Кетлі (пен)