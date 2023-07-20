Головне
Берінчик зустрінеться з Їгітом в андеркарді поєдинку Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:18 199
Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:07 60
Севілья перемогла Індепендьєнте дель Вальє у фіналі Кубка виклику
Сьогодні 09:07 420
Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України
Сьогодні 08:33 1663 2
Інтер оголосив про підписання Куадрадо
Вчора 21:50 417
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
Вчора 20:59 996
Усик підписав контракт з Поліссям
Вчора 20:39 892
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
Вчора 20:25 987
Сич повернувся у Рух
Вчора 17:25 500
13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ
Вчора 17:13 1113
Прямі трансляції

Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Перша перемога новозеландок в історії світової першості
Сьогодні 15:07 60 0
Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Фото: AP Photos

Джерело - Чемпіон.

В Австралії та Новій Зеландії стартував чемпіонат світу-2023 серед жіночих збірних. 

У матчі-відкритті турніру господарки турніру з Нової Зеландії обіграли Норвегію. Єдиний гол забила Вілкінсон. Гравчиня господарок Ріа Персівал не реалізувала пенальті на останній хвилині основного часу. Новозеландки уп'яте поспіль стартували в основній частині світової першості, досі ніколи не перемагавши в основній частині турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Інші господарки, Австралія, теж святкувала перемогу з рахунком 1:0. Австралійки здолали Ірландію - Кетлі реалізувала пенальті.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 20 липня
Група А 

Нова Зеландія - Норвегія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Вілкінсон

Група В 

Австралія - Ірландія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Кетлі (пен)

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7337
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15888
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 51745
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 36013 1
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге 6052
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9035
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47155
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20061 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38565 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39010
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15884
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11795