Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
В Австралії та Новій Зеландії стартував чемпіонат світу-2023 серед жіночих збірних.
У матчі-відкритті турніру господарки турніру з Нової Зеландії обіграли Норвегію. Єдиний гол забила Вілкінсон. Гравчиня господарок Ріа Персівал не реалізувала пенальті на останній хвилині основного часу. Новозеландки уп'яте поспіль стартували в основній частині світової першості, досі ніколи не перемагавши в основній частині турніру.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Інші господарки, Австралія, теж святкувала перемогу з рахунком 1:0. Австралійки здолали Ірландію - Кетлі реалізувала пенальті.
Нова Зеландія - Норвегія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 48 Вілкінсон
Група В
Австралія - Ірландія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Кетлі (пен)