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Форвард Атлетіко Мората може продовжити кар'єру в Інтері

У контракті іспанця прописана клаусула
Сьогодні 11:34 161 0
Форвард Атлетіко Мората може продовжити кар'єру в Інтері
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Інтер, #Мората

Джерело - Corriere Dello Sport.

Представники Інтера та Атлетіко запланували зустріч для обговорення трансферу нападника Альваро Морати.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Міланці хочуть отримати детальну інформацію щодо фінансових запитів мадридського клубу.

Інтер натомість вже контактував з агентами 30-річного футболіста.

У контракті іспанця прописана клаусула у 21 мільйон євро, однак була інформація, що італійці розраховують витратити 15 мільйонів євро з траншами терміном на 3 роки.

Форвардом також цікавиться Рома.

Напередодні Інтер оголосив про підписання Куадрадо.

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