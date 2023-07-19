Клаксвік розгромив Ференцварош: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати 1-го раунду відбору Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів 2023/24

Перший раунд кваліфікації, Матчі-відповіді

19 липня

Валмієра (Латвія) - Олімпія Любляна (Словенія) 1:2 (0:1)

(Перший матч 1:2)

Голи: 0:1 - 33 Педро, 0:2 - 64 Мухамедбегович, 1:2 - 82 Мена

Карабах (Азербайджан) - Лінкольн Ред Імпс (Гібріалтар) 4:0 (2:0)

(Перший матч 2:1)

Голи: 1:0 - 7 Зубір, 2:0 - 45+1 Мустафазаде, 3:0 - 49 Джіджа, 4:0 - 62 Янкович

Ференцварош (Угорщина) - Клаксвік (Фарерські острови) 0:3 (0:3)

(Перший матч 0:0)

Голи: 0:1 - 8 Фредеріксберг, 0:2 - 32 Фредеріксберг, 0:3 - 45+1 Кассі

Динамо Тбілісі (Грузія) - ФК Астана (Казахстан) 1:2 (1:0)

(Перший матч 1:1)

Голи: 1:0 - 23 Камара, 1:1 - 50 Бейсебеков, 1:2 - 51 Дарбое

Сьогодні, 19 липня, відбудеться ще три матчі:

21:00. Есперанж (Люксембург) - Слован Братислава (Словаччина). Перший матч 1:1

21:00. Лудогорець (Болгарія) - Баллкані (Косово). Перший матч 0:2

21:30. Ларн (Північна Ірландія) - ХІК (Фінландія). Перший матч 0:2

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