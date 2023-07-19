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ПСЖ викупив контракт Сімонса

І відразу відправив гравця в оренду.
Сьогодні 19:39 169 0
ПСЖ викупив контракт Сімонса
#ПСВ, #ПСЖ, #РБ Лейпциг, #Сімонс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ скористався правом зворотного викупу Хаві Сімонса з ПСВ.

Про це повідомляє пресслужба парижан

Нідерландець підписав контракт із клубом на 4 роки. Сума трансферу склала 6 млн євро.

ПСЖ відразу ж відпраив Сімонса в оренду без права викупу. Наступний сезон футболіст проведе в РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Сімонс уже виступав за ПСЖ у період із 2019 до 2022 року, а потім безоплатно вирушив у ПСВ, де за 48 матчів у всіх турнірах забив 22 голи й віддав 12 асистів.

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