ПСЖ викупив контракт Сімонса

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ скористався правом зворотного викупу Хаві Сімонса з ПСВ.
Про це повідомляє пресслужба парижан
Нідерландець підписав контракт із клубом на 4 роки. Сума трансферу склала 6 млн євро.
ПСЖ відразу ж відпраив Сімонса в оренду без права викупу. Наступний сезон футболіст проведе в РБ Лейпциг.
Нагадаємо, Сімонс уже виступав за ПСЖ у період із 2019 до 2022 року, а потім безоплатно вирушив у ПСВ, де за 48 матчів у всіх турнірах забив 22 голи й віддав 12 асистів.
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