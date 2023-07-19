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Аль-Ахлі зробив пропозицію Ньюкаслу щодо Сен-Максімена

Саудівський клуб готовий заплатити 25 млн євро
Сьогодні 11:00 360 0
Аль-Ахлі зробив пропозицію Ньюкаслу щодо Сен-Максімена
#Аль-Ахлі, #Ньюкасл Юнайтед, #Аллан Сен-Максімен

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі зробив пропозицію Ньюкаслу щодо вінгера Аллана Сен-Максімена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб готовий заплатити 25 млн євро, але "сороки" хочуть більше, тому переговори продовжуються.

Нагадаємо, Ньюкасл готує пропозицію Наполі щодо Кварацхелії.

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