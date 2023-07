Аль-Ахлі зробив пропозицію Ньюкаслу щодо Сен-Максімена

Аль-Ахлі зробив пропозицію Ньюкаслу щодо вінгера Аллана Сен-Максімена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб готовий заплатити 25 млн євро, але "сороки" хочуть більше, тому переговори продовжуються.

Al Ahli official bid for Allan Saint-Maximin: €25m fee to convince Newcastle, they want more but negotiation is advancing to crucial stages. 🟢🇸🇦



Newcastle are confident to complete Harvey Barnes deal once they'll sell Saint-Maximin. pic.twitter.com/QzZOY4N6tr