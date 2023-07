Аль-Хілаль може підписати вінгера зеніта

Півзахисник зеніта Малком близький до того, щоб стати гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Якщо перехід відбудеться, контракт буде розрахований до 2026 року.

Гравець буде отримувати 18 мільйонів євро на рік.

#Malcolm is one step away to #AlHilal from #Zenit. Ready a contract until 2026 (€18M/year). #transfers 🇸🇦