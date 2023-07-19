Аль-Хілаль може підписати вінгера зеніта

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник зеніта Малком близький до того, щоб стати гравцем Аль-Хілаля.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Якщо перехід відбудеться, контракт буде розрахований до 2026 року.
Гравець буде отримувати 18 мільйонів євро на рік.
#Malcolm is one step away to #AlHilal from #Zenit. Ready a contract until 2026 (€18M/year). #transfers 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2023
Раніше Малком отримав російське громадянство.
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