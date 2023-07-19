Аль-Хілаль може підписати вінгера зеніта

Гравець буде отримувати 18 мільйонів євро на рік

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник зеніта Малком близький до того, щоб стати гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Якщо перехід відбудеться, контракт буде розрахований до 2026 року.

Гравець буде отримувати 18 мільйонів євро на рік.

Раніше Малком отримав російське громадянство.

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