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Аль-Хілаль може підписати вінгера зеніта

Гравець буде отримувати 18 мільйонів євро на рік
Сьогодні 09:15 214 0
Аль-Хілаль може підписати вінгера зеніта
#Зеніт, #Малком

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник зеніта Малком близький до того, щоб стати гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Якщо перехід відбудеться, контракт буде розрахований до 2026 року.

Гравець буде отримувати 18 мільйонів євро на рік.

Раніше Малком отримав російське громадянство.

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