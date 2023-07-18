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﻿Дніпро-1 - Кривбас 2:2: огляд матчу

Огляд матчу ﻿Дніпро-1 - Кривбас
Вчора 22:38 199 0
﻿Дніпро-1 - Кривбас 2:2: огляд матчу
#Кривбас, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграв внічию з Кривбасом у контрольному матчі.

Товариський матч

18 липня

Дніпро-1 - Кривбас 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 19 Третяков, 2:0 - 30 Добвик, 2:1 - Дебелко, 2:2 - 90 Горбунов (автогол)

Дніпро-1: 1. Волинець (Кінарейкін,46), 11.Мірошніченко (42.Пасіч,59), 3.Адамюк (39.Сваток,46), 5.Сарапій (кап), 30.Кравець, 6.Горін, 22.Рубчинський (44.Ківінда.66), 25.Когут (19.Вітіньйо,46, 4.Пуріта,79)), 9.Гуцуляк (34.Танчик,17), 10.Третьяков (27.Горбунов,59), 7.Довбик.

Кривбас: 33.Кліщук, 7.Понєдєльнік, 13.Бескоровайний, 5.Стецьков, 55.Дібанго, 11.Татарко (в6.Приходько,72), 17.Семотюк (2.Рябов, 84), 78.Кожушко, 10.Хомченовський (кап), 16.новачок (94.Задерака, 66), 27.Дебелко (Хобленко,72). Запасні: 1.Хома, 77.Карпусь, 45.Вілівальд, 97.Кораблін, новачок, 92.Кілєвий,  18.Устименко.

Нагадаємо, Дніпро-1 орендує 18-річного бразильця.

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