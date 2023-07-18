Джерело - sport.ua.
Олексій Гай залишив тренерський штаб Чорноморця.
Про це повідомила пресслужба одеського клуба.
"Ми дякуємо Олексію за роботу в клубі, за професіоналізм та відданість Одесі. Вдячні Олексію Гаю, що в перші місяці війни залишився в нашому місті й брав участь в усіх соціальних проєктах "Чорноморця". Як і голи Олексія в чорно-синій футболці, будемо завжди пам'ятати очі дітей-переселенців, яких тренував Олексій Гай. Це були неймовірні емоції.
Ми не прощаємось з Олексієм, а говоримо один одному "до нових зустрічей!", - сказано в заяві одеситів.
Відзначимо, що Гай працював асистентом та аналітиком у штабі Романа Григорчука. За неофіційною інформацією, він продовжить кар'єру в Шахтарі у якості помічника Патріка ван Леувена.