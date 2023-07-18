Беляєв став гравцем Олександрії

Олександрія досягла угоди з турецьким Генчлербірлігі щодо повноцінного трансферу півзахисника Олександра Беляєва.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт розрахований до 31 травня 2026 року.

Олександр є вихованцем футбольної академії Дніпра.

Виступав за клуби: Дніпро, Дніпро-1, Зірка, Сабуртало (Грузія), ВПК-Агро, Генчлербірлігі (Туреччина), Львів.

Футболіст є срібним призером другої ліги чемпіонату України в складі Дніпра-1 (сезон 2017/18). Також, він володар Суперкубка Грузії у складі Сабуртало (сезон 2020).

Був гравцем молодіжних збірних України: U-17, U-19, U-20.

Напередодні Олександрія перемогла СК Полтава у контрольному матчі.