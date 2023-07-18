Роналду: Я не повернуся до Європи, футбол там втратив якість

Джерело - Чемпіон.
Кріштіану Роналду більше не повернеться до європейського футболу.
Про це заявив сам футболіст.
"Я не повернуся до європейського футболу, двері повністю зачинені.
Мені 38 років, а також європейський футбол втратив багато якості... Тільки Прем'єр-ліга тримає рівень, вони набагато випереджають усі інші ліги", - заявив Роналду.
🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM
У своєму останньому повному сезоні в АПЛ Кріштіану провів 39 матчів, забив 24 голи і віддав 3 результативні передачі.
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