Роналду: Я не повернуся до Європи, футбол там втратив якість

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду більше не повернеться до європейського футболу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не повернуся до європейського футболу, двері повністю зачинені. Мені 38 років, а також європейський футбол втратив багато якості... Тільки Прем'єр-ліга тримає рівень, вони набагато випереджають усі інші ліги", - заявив Роналду.

🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

У своєму останньому повному сезоні в АПЛ Кріштіану провів 39 матчів, забив 24 голи і віддав 3 результативні передачі.

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