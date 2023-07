Роналду: Я не повернуся до Європи, футбол там втратив якість

Кріштіану Роналду більше не повернеться до європейського футболу.

Про це заявив сам футболіст.

🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM