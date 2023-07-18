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Роналду: Я не повернуся до Європи, футбол там втратив якість

Сьогодні 11:25 287 0
Роналду: Я не повернуся до Європи, футбол там втратив якість
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду більше не повернеться до європейського футболу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не повернуся до європейського футболу, двері повністю зачинені.

Мені 38 років, а також європейський футбол втратив багато якості... Тільки Прем'єр-ліга тримає рівень, вони набагато випереджають усі інші ліги", - заявив Роналду.

У своєму останньому повному сезоні в АПЛ Кріштіану провів 39 матчів, забив 24 голи і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо клуб Роналду отримав трансферний бан.

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