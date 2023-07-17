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Челсі покращить пропозицію щодо Кайседо

Кайседо влітку може змінити клуб
Сьогодні 20:25 206 0
Челсі покращить пропозицію щодо Кайседо
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Мойсес Кайседо

Джерело - Чемпіон.

Челсі має намір посилити центр поля хавбеком Брайтона Мойсесом Кайседо, якого взимку хотів підписати Арсенал.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Лондонський клуб вже цього тижня зробить покращену пропозицію у розмірі понад 70 млн фунтів за трансфер еквадорця.

Раніше повідомлялося, що Брайтон у переговорах з Челсі буде орієнтуватися на сумму, яку Вест Гем отримає за трансфер Райса в Арсенал.

21-річний Кайседо минулого сезону провів 43 матчі, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий включитися у боротьбу за Неймара.

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