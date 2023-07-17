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На Prozorro провели тендер на реконструкцію стадіону за 91,5 млн гривень

Замовником є Новояворівська міська рада
Сьогодні 09:36 469 1
На Prozorro провели тендер на реконструкцію стадіону за 91,5 млн гривень

Джерело - офіційний сайт Prozzoro.

На офіційному сайті української універсальної біржі закупівель з’явився тендер на реконструкцію стадіону в місті Новояворівськ Львівської області.

Про це повідомляє Prozzoro.

На сторінці тендеру зазначається, що його очікувана вартість становить 91 мільйон 530 тисяч 946 гривень.

Замовником є Новояворівська міська рада.

Раніше на реконструкцію їдальні на олімпійській базі оголосили тендер на близько 90 млн грн.

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