На Prozorro провели тендер на реконструкцію стадіону за 91,5 млн гривень

Джерело - офіційний сайт Prozzoro.
На офіційному сайті української універсальної біржі закупівель з’явився тендер на реконструкцію стадіону в місті Новояворівськ Львівської області.
Про це повідомляє Prozzoro.
На сторінці тендеру зазначається, що його очікувана вартість становить 91 мільйон 530 тисяч 946 гривень.
Замовником є Новояворівська міська рада.
Раніше на реконструкцію їдальні на олімпійській базі оголосили тендер на близько 90 млн грн.
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