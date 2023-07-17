Петряк пропустить початок сезону через травму

Вінгер Шахтаря Іван Петряк пропустить початок наступного сезону через пошкодження.

Про це повідомив головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров.

"Іван Петряк точно пропустить початок сезону. І, взагалі, не зрозуміло, коли він повернеться до тренувань із Шахтарем. Все через проблеми з гомілкостопом. "Порвав все, що можна", - говорив Петряк у інтерв'ю на початку травня. І додавав, що період реабілітації може скласти три місяці.