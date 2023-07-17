Петряк пропустить початок сезону через травму

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Шахтаря Іван Петряк пропустить початок наступного сезону через пошкодження.
Про це повідомив головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров.
"Іван Петряк точно пропустить початок сезону. І, взагалі, не зрозуміло, коли він повернеться до тренувань із Шахтарем. Все через проблеми з гомілкостопом. "Порвав все, що можна", - говорив Петряк у інтерв'ю на початку травня. І додавав, що період реабілітації може скласти три місяці.
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На матч Зоря - Шахтар у травні півзахисник приходив у спеціальному чоботі на нозі. Казав, що хотів би повернутися на збори і готуватися у загальній групі. Але. Зараз, за моєю інформацією, Петряк проходить меодбстеження в одній з італійських клінік. На жаль, може знадобитися повторна операція на гомілкостопі", - написав Звєров
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