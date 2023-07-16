Голкіпер Чорноморця отримав травму

Джерело - Tribuna.com.
Воротар одеського Чорноморця Олексій Шевченко травмувався.
Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму телеграм-каналі.
Про серйозність травми інформації поки що немає. Наразі голкіпер недоступний для тренувань. У наближених до клубу колах сподіваються, що Шевченко встигне одужати, відновитися й набрати форму до початку чемпіонату, але говорити ствердно про це не можна, бо невідомий характер пошкодження.
31-річний Шевченко перейшов у Чорноморець як вільний агент. До цього він виступав за "Шахтар". У минулому сезоні він провів 1 матч за команду.
Напередодні Інгулець у шаленому матчі здолав Чорноморець на літніх зборах.