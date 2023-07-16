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Голкіпер Чорноморця отримав травму

Про серйозність травми інформації поки що немає
Вчора 22:55 146 0
Голкіпер Чорноморця отримав травму
#Чорноморець

Джерело - Tribuna.com.

Воротар одеського Чорноморця Олексій Шевченко травмувався.

Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму телеграм-каналі.

Про серйозність травми інформації поки що немає. Наразі голкіпер недоступний для тренувань. У наближених до клубу колах сподіваються, що Шевченко встигне одужати, відновитися й набрати форму до початку чемпіонату, але говорити ствердно про це не можна, бо невідомий характер пошкодження.

31-річний Шевченко перейшов у Чорноморець як вільний агент. До цього він виступав за "Шахтар". У минулому сезоні він провів 1 матч за команду.

Напередодні Інгулець у шаленому матчі здолав Чорноморець на літніх зборах.

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