Голкіпер Чорноморця отримав травму

Про серйозність травми інформації поки що немає

Воротар одеського Чорноморця Олексій Шевченко травмувався.

Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму телеграм-каналі.

Про серйозність травми інформації поки що немає. Наразі голкіпер недоступний для тренувань. У наближених до клубу колах сподіваються, що Шевченко встигне одужати, відновитися й набрати форму до початку чемпіонату, але говорити ствердно про це не можна, бо невідомий характер пошкодження.

31-річний Шевченко перейшов у Чорноморець як вільний агент. До цього він виступав за "Шахтар". У минулому сезоні він провів 1 матч за команду.

Напередодні Інгулець у шаленому матчі здолав Чорноморець на літніх зборах.