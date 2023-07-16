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Начальник Зорі: Стадіон Лівого берега - пріоритетний варіант

Іван Гузь розповів про домашній стадіон Зорі наступного сезону
Сьогодні 15:31 161 0
Начальник Зорі: Стадіон Лівого берега - пріоритетний варіант
#Лівий берег, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря може проводити домашні матчі у наступному сезоні на стадіоні Лівого Берега.

Про це розповів начальник клубу Іван Гузь.

"Враховуючи те, що нашою тренувальною базою став Олімпійський професійний коледж імені Івана Піддубного, хотіли б проводити домашні матчі у столиці. Пріоритетний варіант - стадіон ФК Лівий Берег. Бажано - на весь чемпіонат.

  Зоря - Мотор 1:3: огляд контрольного матчу

Щодо резервної арени, то зараз конкретного рішення немає - ведемо перемовини. Серед варіантів - Львів та Ужгород. Остаточне рішення будемо ухвалювати після того, як дізнаємось суперників у Лізі Європи та визначимось з логістикою на осінь", - сказав Гузь.

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