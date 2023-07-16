Начальник Зорі: Стадіон Лівого берега - пріоритетний варіант

Джерело - Чемпіон.
Зоря може проводити домашні матчі у наступному сезоні на стадіоні Лівого Берега.
Про це розповів начальник клубу Іван Гузь.
"Враховуючи те, що нашою тренувальною базою став Олімпійський професійний коледж імені Івана Піддубного, хотіли б проводити домашні матчі у столиці. Пріоритетний варіант - стадіон ФК Лівий Берег. Бажано - на весь чемпіонат.
Зоря - Мотор 1:3: огляд контрольного матчу
Щодо резервної арени, то зараз конкретного рішення немає - ведемо перемовини. Серед варіантів - Львів та Ужгород. Остаточне рішення будемо ухвалювати після того, як дізнаємось суперників у Лізі Європи та визначимось з логістикою на осінь", - сказав Гузь.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!