Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у Хожуві

Українка не встигла прибути на місце проведення змагань

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у польському Хожуві, який відбудеться 16 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

Українка не встигла прибути на місце проведення змагань через затримку та скасування рейсу.

У стрибках у висоту серед жінок Україну представлять Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Раніше Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги.

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