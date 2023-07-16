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Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у Хожуві

Українка не встигла прибути на місце проведення змагань
Сьогодні 14:39 259 0
Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у Хожуві
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у польському Хожуві, який відбудеться 16 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

Українка не встигла прибути на місце проведення змагань через затримку та скасування рейсу.

У стрибках у висоту серед жінок Україну представлять Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Раніше Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги.

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