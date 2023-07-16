Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у Хожуві

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пропустить етап Діамантової ліги у польському Хожуві, який відбудеться 16 липня.
Про це повідомляє Суспільне.
Українка не встигла прибути на місце проведення змагань через затримку та скасування рейсу.
У стрибках у висоту серед жінок Україну представлять Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.
Раніше Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги.
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