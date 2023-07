Аль-Наср очікує скасування заборони ФІФА на реєстрацію нових гравців

Аль-Наср очікує, що наступного тижня ФІФА скасує свою заборону для клубу реєструвати нових гравців.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лестер невдовзі має підтвердити отримання 390 тисяч фунтів стерлінгів боргу, які мали стати бонусом за ігрові показники згідно з умовами трансферу Ахмеда Муси.

Al-Nassr expect their recruitment ban to be lifted next week. #LCFC must confirm the receipt of £390k for add-ons owed as part of the Ahmed Musa deal.



Al-Nassr hope to complete the signing of Lens captain Seko Fofana in the coming days. Agreement in place for quite some time.🇸🇦 pic.twitter.com/l7YFFDfj1u