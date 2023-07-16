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Аль-Наср очікує скасування заборони ФІФА на реєстрацію нових гравців

Лестер невдовзі має підтвердити отримання 390 тисяч фунтів стерлінгів
Сьогодні 13:01 191 0
Аль-Наср очікує скасування заборони ФІФА на реєстрацію нових гравців
#Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср очікує, що наступного тижня ФІФА скасує свою заборону для клубу реєструвати нових гравців.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лестер невдовзі має підтвердити отримання 390 тисяч фунтів стерлінгів боргу, які мали стати бонусом за ігрові показники згідно з умовами трансферу Ахмеда Муси.

Повідомлялося, що Аль-Наср має намір підписати Мане.

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