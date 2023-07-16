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Гравці збірної України з волейболу невдоволені розміром зарплат

Волейболісти досі не отримали премію від ЄКВ за вихід до фіналу Золотої Євроліги
Сьогодні 10:52 490 0
Гравці збірної України з волейболу невдоволені розміром зарплат

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України з волейболу можуть виступити на найближчих турнірах не в повному складі через невдоволення розміром зарплат у національній команді.

Про це повідомляє журналіст Андрій Сеньків.

Гравці незадоволені розміром заробітної плати та премій. Також волейболісти досі не отримали премію від ЄКВ за вихід до фіналу Золотої Євроліги.

Зараз команда тренується у Варшаві, а не в Ризі. Це зумовлено відсутністю прямих рейсів з Латвії у Катар для участі в турнірі претендентів. Через це Епіцентр, що займається фінансуванням збірної, вирішив базуватися у Варшаві. Це теж не влаштовує національну команду.

Колектив також невдоволений публічною критикою з боку президента ФВУ Михайла Мельника.

Після поразки у фіналі Євроліги Мельник повідомив, що команді забракло стійкості, щоб витримати тиск суперників, але "судячи з особистого спілкування, впевненості в собі нашим гравцям не бракує".

Напередодні збірна України піднялася на рекордне місце у міжнародному рейтингу.

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