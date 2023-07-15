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Ярмоленко: Якщо я побачу, що не тягну рівень Динамо, то потиснемо з президентом руки

Ярмоленко розповів як змінився його рівень гри з роками
Сьогодні 20:04 210 0
Ярмоленко: Якщо я побачу, що не тягну рівень Динамо, то потиснемо з президентом руки
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко готовий покинути Динамо, якщо не буде тягнути рівень команди.

Про це український футболіст розповів пресслужбі клубу.

"У того Ярмоленка були якісь свої сильні якості, в цього Ярмоленка - звичайно, з роками твоя гра трішки змінюється. Десь ти втрачаєш у швидкості, ще в чомусь, але твоє мислення на футбольному полі з роками навпаки стає краще.

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Тому важко порівняти. Якби я вже закінчив кар'єру, то могли б вже говорити. Якщо я побачу, що я не тягну рівень Динамо, то потиснемо з президентом руки та будемо думати, чим мені займатися далі. Я не ворог собі, не хочу бути ворогом команді", - сказав Ярмоленко.

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