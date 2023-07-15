Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі

Йдеться про Woro2k, DemQQ, sdy та тренера LMBT

Українські Monte отримали дозвіл на виїзд за межі України.

Про це розповів менеджер команди KrizzeN.

"Державні органи дали зелене світло", - сказав KrizzeN.

Йдеться про Woro2k, DemQQ, sdy та тренера LMBT.

Усі вони візьмуть участь у турнірі IEM Cologne 2023. Monte стартуватимуть в плей-ін з матчу проти Imperial.

У травні Міністерство молоді та спорту України опублікувало список спортсменів, які не повернулися з-за кордону після закінчення спортивного заходу.

До нього потрапили 236 осіб, включаючи гравців Monte.

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