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Карпати зіграють контрольний матч проти Вереса

Матч відбудеться 17 липня
Сьогодні 14:38 245 0
Карпати зіграють контрольний матч проти Вереса
#Верес, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Карпати повернулися з Закарпаття до Львова, де й продовжують підготовку до наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Найближчі плани львів'ян – спаринг проти учасника УПЛ рівненського Вереса. Він запланований на 17-те липня.

Матч відбудеться у Львові.

Також, команда візьме участь у двох благодійних матчах на підтримку ЗСУ. Вони відбудуться поблизу Львова 18-го та 23-го липня – у Зубрі та Ковелі.

Раніше Карпати підписали 16 нових гравців.

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