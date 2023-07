Райс покинув Вест Гем

Вест Гем оголосив про те, що півзахисник збірної Англії Деклан Райс покинув свій рідний клуб за рекордну для британського гравця трансферну суму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві Вест Гема цього не вказано, але очевидно, що Райс продовжить кар'єру в лондонському Арсеналі. Переговори тривали більш ніж півтора місяця, "Канонірам" вдалося виграти боротьбу за капітана і вихованця Вест Гема у Манчестер Сіті.

Точна сума трансферу Райса Вест Гемом не називається. Наразі рекордним трансфером для британського гравця є перехід Джека Гріліша у Манчестер Сіті два роки тому з Астон Вілли за 100 млн фунтів.

Thank you for the memories, Dec. ❤️ pic.twitter.com/yknfIMLcHj