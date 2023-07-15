Головне
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023
Вчора 20:52 1036
Байло та Болюх зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу
Сьогодні 08:22 300
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 08:18 2494
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:43 413
Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
Сьогодні 06:30 378
Хавбек Аякса Тадич розірвав контракт з клубом
Вчора 23:58 468
Клімас: Зараз вивчаємо можливості отримати для Ломаченка реванш з Хейні
Вчора 23:51 368
Голкіпер Колоса Волинець перейшов у Дніпро-1
Вчора 22:20 379
Суд виніс запобіжний захід генеральному секретарю УАФ Запісоцькому
Вчора 21:48 617
10 клубів УПЛ спробують створити УПЛ-ТБ
Вчора 17:18 911
Прямі трансляції

Райс покинув Вест Гем

Деклан Райс змінить клуб
Сьогодні 11:54 176 0
Райс покинув Вест Гем
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Райс

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем оголосив про те, що півзахисник збірної Англії Деклан Райс покинув свій рідний клуб за рекордну для британського гравця трансферну суму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві Вест Гема цього не вказано, але очевидно, що Райс продовжить кар'єру в лондонському Арсеналі. Переговори тривали більш ніж півтора місяця, "Канонірам" вдалося виграти боротьбу за капітана і вихованця Вест Гема у Манчестер Сіті.

Точна сума трансферу Райса Вест Гемом не називається. Наразі рекордним трансфером для британського гравця є перехід Джека Гріліша у Манчестер Сіті два роки тому з Астон Вілли за 100 млн фунтів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 2322
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6744
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 1036
Шахтар повісив цінник на Трубіна Шахтар повісив цінник на Трубіна 1624
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2494
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 11856
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31246 3
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38456 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27851
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14850
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37431 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15793