Джерело - Чемпіон.
Фіорентина близька до підписання півзахисника Ювентуса Артура.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Сторони завершують обговорення угоди.
"Фіалки" мають намір взяти хавбека в оренду на сезон із можливістю викупу. Частину зарплати бразильця на цей період візьме він Ювентус.
Чинний контракт півзахисника з туринцями розрахований до кінця червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що хавбеком цікавиться Вулвергемптон.
Минулого сезону бразилець виступав на правах оренди у Ліверпулі. Проте за першу команду "червоних" хавбек провів лише один матч.
Нагадаємо, Ювентус цікавиться голкіпером Руха.