Артур покине Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина близька до підписання півзахисника Ювентуса Артура.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони завершують обговорення угоди.

"Фіалки" мають намір взяти хавбека в оренду на сезон із можливістю викупу. Частину зарплати бразильця на цей період візьме він Ювентус.

Чинний контракт півзахисника з туринцями розрахований до кінця червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що хавбеком цікавиться Вулвергемптон.

Минулого сезону бразилець виступав на правах оренди у Ліверпулі. Проте за першу команду "червоних" хавбек провів лише один матч.

Нагадаємо, Ювентус цікавиться голкіпером Руха.