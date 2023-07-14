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Хавбек Аякса Тадич розірвав контракт з клубом

Серб був останнім гравцем команди, який грав у півфіналі ЛЧ 2018/2019
Вчора 23:58 62 0
Хавбек Аякса Тадич розірвав контракт з клубом
#Аякс, #Тадич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аякса Душан Тадич попросив клуб про розірвання контракту, який діяв до літа наступного року.

Про це повідомляє пресслужба амстердамців.

Прохання капітана команди було виконано.

Тадич залишався єдиним гравцем Аякса, зі складу, який доходив до півфіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Нагадаємо, Арсенал оголосив про підписання Тімбера.

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