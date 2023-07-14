Хавбек Аякса Тадич розірвав контракт з клубом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аякса Душан Тадич попросив клуб про розірвання контракту, який діяв до літа наступного року.
Про це повідомляє пресслужба амстердамців.
Прохання капітана команди було виконано.
Тадич залишався єдиним гравцем Аякса, зі складу, який доходив до півфіналу Ліги чемпіонів 2018/19.
MVP. Captain. Legend.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023
Dusan Tadic ♥️
Нагадаємо, Арсенал оголосив про підписання Тімбера.
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