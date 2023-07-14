Ексгравець Баварії і Барселони Відаль змінив клуб у Бразилії

Підписання контракту відбулося на правах вільного агента.

Джерело - Чемпіон.

Чилійський півзахисник Артуро Відаль покинув Фламенго та перейшов у Атлетіко Параненсе.

Про це повідомляє пресслужба нового клуба гравця.

Підписання контракту відбулося на правах вільного агента.

Угода розрахована до кінця цього року з можливістю пролонгації ще на рік.

Раніше колишній тренер збірної Аргентини Сампаолі очолив Фламенгу.

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