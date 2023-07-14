Ексгравець Баварії і Барселони Відаль змінив клуб у Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Чилійський півзахисник Артуро Відаль покинув Фламенго та перейшов у Атлетіко Параненсе.
Про це повідомляє пресслужба нового клуба гравця.
Підписання контракту відбулося на правах вільного агента.
Угода розрахована до кінця цього року з можливістю пролонгації ще на рік.
🌪️ ARTURO VIDAL É FURACÃO! @kingarturo23#Athletico pic.twitter.com/2e2WQRROjV— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 14, 2023
Раніше колишній тренер збірної Аргентини Сампаолі очолив Фламенгу.
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