Арсенал завершує трансфер Райса

Арсенал офіційно підпише лідера Вест Гема найближчим часом

Арсенал незабаром нарешті владнає всі деталі щодо трансферу Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Семі Мокбель.

"Каноніри" повідомили Вест Гем, що всі необхідні документи буде підписано та відправлено до необхідних інстанцій у найближчі 24 години.

Раніше стало відомо, що сума трансферу англійського хавбека складе 105 млн фунтів стерлінгів. У минулому сезоні Райс провів 37 матчів в АПЛ, забивши 4 голи і віддавши 2 асисти.

Раніше Саліба продовжив контракт з Арсеналом.

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