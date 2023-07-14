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Ювентус розпочав процедуру виходу із Суперліги

Сьогодні 12:55 302 0
Ювентус розпочав процедуру виходу із Суперліги
#Ювентус

Джерело - juventus.com.

Ювентус розпочав процес виходу клубу із проєкту Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба "старої синьйори".

"В результаті обговорення з Реалом і Барселоною, і з урахуванням деяких розбіжностей з приводу тлумачення угод, що застосовуються до Суперліги, Ювентус підтверджує, що розпочав процедуру виходу з вищезазначеного проєкту.

Клуб також нагадує, що відповідно до договірних положень для виходу з проєкту потрібно попередня згода Реала та Барселони", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.

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