Ювентус розпочав процедуру виходу із Суперліги

Ювентус розпочав процес виходу клубу із проєкту Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба "старої синьйори".

"В результаті обговорення з Реалом і Барселоною, і з урахуванням деяких розбіжностей з приводу тлумачення угод, що застосовуються до Суперліги, Ювентус підтверджує, що розпочав процедуру виходу з вищезазначеного проєкту.

Клуб також нагадує, що відповідно до договірних положень для виходу з проєкту потрібно попередня згода Реала та Барселони", — йдеться у заяві клубу.