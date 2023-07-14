Ювентус розпочав процедуру виходу із Суперліги

Джерело - juventus.com.
Ювентус розпочав процес виходу клубу із проєкту Суперліги.
Про це повідомляє пресслужба "старої синьйори".
"В результаті обговорення з Реалом і Барселоною, і з урахуванням деяких розбіжностей з приводу тлумачення угод, що застосовуються до Суперліги, Ювентус підтверджує, що розпочав процедуру виходу з вищезазначеного проєкту.
Клуб також нагадує, що відповідно до договірних положень для виходу з проєкту потрібно попередня згода Реала та Барселони", — йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!