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Бонуччі тренуватиметься окремо від першої команди Ювентуса

Захисника не викличуть на тренувальний збір у США
Сьогодні 23:46 65 0
Бонуччі тренуватиметься окремо від першої команди Ювентуса
Фото: Getty Images
#Леонардо Бонуччі, #Ювентус

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Ювентус виставив на трансфер центрального захисника та капітан команди Леонардо Бонуччі.

Про це повідомляється на сайті Джанлуко Ді Марціо.

Він тренуватиметься окремо від першої команди на клубній базі та не буде викликаний на тренувальний збір у США.

Футболіст хоче переконати головного тренера Массіміліано Аллегрі та керівництво змінити рішення.

Нагадаємо, Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.

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