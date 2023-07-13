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Тен Гаг: Вибір капітана Манчестер Юнайтед залишатиметься за мною

Тен Гаг прокоментував вибір капітана у МЮ
Сьогодні 12:41 175 0
Тен Гаг: Вибір капітана Манчестер Юнайтед залишатиметься за мною
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - football.uа.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг самостійно призначить капітана команди.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Ні, я не дозволяю гравцям обирати капітана команди шляхом голосування в роздягальні. Це залежить виключно від мене", — заявив тен Гаг.

Нагадаємо, що чинним капітаном "червоних дияволів" є Гаррі Магвайр.

Раніше Манчестер Юнайтед погодив умови контракту з Амрабатом.

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