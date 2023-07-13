Тен Гаг: Вибір капітана Манчестер Юнайтед залишатиметься за мною

Джерело - football.uа.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг самостійно призначить капітана команди.
Про це розповів сам нідерландський фахівець.
"Ні, я не дозволяю гравцям обирати капітана команди шляхом голосування в роздягальні. Це залежить виключно від мене", — заявив тен Гаг.
Нагадаємо, що чинним капітаном "червоних дияволів" є Гаррі Магвайр.
Раніше Манчестер Юнайтед погодив умови контракту з Амрабатом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!