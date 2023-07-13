Тен Гаг: Вибір капітана Манчестер Юнайтед залишатиметься за мною

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг самостійно призначить капітана команди.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Ні, я не дозволяю гравцям обирати капітана команди шляхом голосування в роздягальні. Це залежить виключно від мене", — заявив тен Гаг.