Інтер представив нову домашню форму

Форма виконана у традиційних кольорах клубу

Джерело - Чемпіон.

Інтер презентував новий варіант домашньої форми на сезон 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Домашній комплект виконаний у традиційних чорно-синіх кольорах, але цього разу з піксельним патерном. Шорти та гетри – чорні, а логотипи технічного спонсора Nike та клубу – жовті.

Крім того, титульним спонсором Інтера стала компанія Paramount+. Слоганом презентації нової домашньої форми став “Нескінченні відтінки Мілана”.