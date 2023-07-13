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Інтер представив нову домашню форму

Форма виконана у традиційних кольорах клубу
Сьогодні 13:52 272 0
Інтер представив нову домашню форму
#Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер презентував новий варіант домашньої форми на сезон 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Домашній комплект виконаний у традиційних чорно-синіх кольорах, але цього разу з піксельним патерном. Шорти та гетри – чорні, а логотипи технічного спонсора Nike та клубу – жовті.

Крім того, титульним спонсором Інтера стала компанія Paramount+. Слоганом презентації нової домашньої форми став “Нескінченні відтінки Мілана”.

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