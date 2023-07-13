Інтер представив нову домашню форму

Джерело - Чемпіон.
Інтер презентував новий варіант домашньої форми на сезон 2023/24.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Домашній комплект виконаний у традиційних чорно-синіх кольорах, але цього разу з піксельним патерном. Шорти та гетри – чорні, а логотипи технічного спонсора Nike та клубу – жовті.
Крім того, титульним спонсором Інтера стала компанія Paramount+. Слоганом презентації нової домашньої форми став “Нескінченні відтінки Мілана”.
⬛🟦 Milano ha due colori ma infinite sfumature.@nikefootball— Inter (@Inter) July 13, 2023