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Інтер підписав капітана молодіжної збірної Німеччини

Інтер підсилився захисником
Сьогодні 12:15 218 0
Інтер підписав капітана молодіжної збірної Німеччини
#Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Інтер оголосив про підписання німецького захисника данського Орхуса Янна-Ауреля Біссека.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний футболіст уклав із клубом контракт, розрахований до літа 2028 року. Інші умови угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу мала скласти близько 7 млн євро.

Минулого сезону Біссек провів у складі Орхуса в усіх турнірах 35 матчів, відзначившись п'ятьма голами та трьома результативними передачами. Також захисник був капітаном молодіжної збірної Німеччини на нещодавньому Євро-2023 U-21.

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