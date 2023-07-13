Інтер підписав капітана молодіжної збірної Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Інтер оголосив про підписання німецького захисника данського Орхуса Янна-Ауреля Біссека.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний футболіст уклав із клубом контракт, розрахований до літа 2028 року. Інші умови угоди не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу мала скласти близько 7 млн євро.
Минулого сезону Біссек провів у складі Орхуса в усіх турнірах 35 матчів, відзначившись п'ятьма голами та трьома результативними передачами. Також захисник був капітаном молодіжної збірної Німеччини на нещодавньому Євро-2023 U-21.
Willkommen 🇩🇪#ForzaInter #WelcomeYannAurel— Inter (@Inter_en) July 12, 2023