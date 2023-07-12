Інтер може підписати Трубіна вільним агентом наступного літа

У міланців є розбіжності з Шахтарем щодо ціни на Трубіна

Джерело - FCInterNews.

Інтер цього літа може відмовитися від ідеї придбання голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє FCInterNews.

У міланців є розбіжності з Шахтарем щодо ціни на Трубіна. "Гірники" вимагають 35 мільйонів євро та 10% від наступного продажу за 21-річного воротаря.

Інтер зараз розглядає варіант з Емілем Аудеро з Сампдорії, а підписання Анатолія може відбутися наступного року вільним агентом, коли у нього спливе контракт з Шахтарем.

Нагадаємо, Ханданович покинув Інтер.

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