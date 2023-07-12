Джерело - Чемпіон.
Флуміненсе орендував центрального захисника Шахтаря Марлона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до червня наступного року.
Бразилець призупинив контрактз Шахтарем за правилом ФІФА.
O #MLKDEXERÉM VOLTOU! Zagueiro Marlon assina empréstimo até junho de 2024 e está de volta ao Fluminense! Bem-vindo, Guerreiro! 🇭🇺🇭🇺— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 12, 2023
Saiba mais >> https://t.co/zA1e1ljmk1 pic.twitter.com/hlXjWNA528
Нагадаємо, Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона.
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