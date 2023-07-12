Головне
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 855
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 302
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 506
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Вчора 18:56 1048
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 717
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 20722
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 591
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1171
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Вчора 10:20 1126 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Вчора 09:45 881
Прямі трансляції

Флуміненсе орендував захисника Шахтаря Марлона

Угода розрахована до червня наступного року
Вчора 23:19 192 0
Флуміненсе орендував захисника Шахтаря Марлона
#Марлон, #Флуміненсе, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Флуміненсе орендував центрального захисника Шахтаря Марлона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до червня наступного року.

Бразилець призупинив контрактз Шахтарем за правилом ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Бубка буде судитися з Bihus.Info Бубка буде судитися з Bihus.Info 1171
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10004
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 20722
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5673
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 10566 2
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3890
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24433
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16574 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22102
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102640 4
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19762 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40555