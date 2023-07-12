Ребров зіграє у благодійному матчі за команду Шевченка

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіграє в благодійному матчі на підтримку України у Лондоні.
Про це повідомляє Game4Ukraine.
Ребров зіграє за команду Шевченка.
Матч відбудеться 5 серпня, а зібрані кошти підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами.
Please welcome Ukraine national team coach Serhiy Rebrov to Game4Ukraine. 🇺🇦⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 12, 2023
Serhiy will don the blue shirt as part of Team Shevchenko.
For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K today. #game4ukraine pic.twitter.com/bU85EpFhcu
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