Ребров зіграє у благодійному матчі за команду Шевченка

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіграє в благодійному матчі на підтримку України у Лондоні.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

Ребров зіграє за команду Шевченка.

Матч відбудеться 5 серпня, а зібрані кошти підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами.

Please welcome Ukraine national team coach Serhiy Rebrov to Game4Ukraine. 🇺🇦⚽️



Serhiy will don the blue shirt as part of Team Shevchenko.



For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K today. #game4ukraine pic.twitter.com/bU85EpFhcu