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Ребров зіграє у благодійному матчі за команду Шевченка

Матч відбудеться 5 серпня
Вчора 23:03 451 0
Ребров зіграє у благодійному матчі за команду Шевченка
#Олександр Зінченко, #Сергій Ребров, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіграє в благодійному матчі на підтримку України у Лондоні.

Про це повідомляє Game4Ukraine. 

Ребров зіграє за команду Шевченка.

Матч відбудеться 5 серпня, а зібрані кошти підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами.

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