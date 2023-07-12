Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі

Колишній тренер Шахтаря Ігор Йовичевич попрощався з донецьким клубом.

Відповідне звернення хорват зробив у інстаграмі.

"Добрий день. Напевно, ви вже знаєте, що пару днів назад я очолив футбольний клуб Аль-Раед у Саудівській Аравії. Дуже цікаві життєві шляхи і доля, бо минулого року жоден іноземний тренер не хотів прийняти Шахтар в умовах війни. Я з тренерським штабом прийняв рішення – і це був найкращий крок у моїй кар’єрі.

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Дякую вам, пацани. Бажаю клубу та новому тренерському штабу успішного сезону, хорошого виступу у Лізі чемпіонів та ще раз здобути титул УПЛ. Ви дуже хороша команда, я буду щирим вболівальником. Раз Шахтар, назавжди Шахтар. Я поїхав з України, але Україна ніколи не може вийти з мого серця. Люблю вас, Слава Україні!" - сказав Йовичевич.