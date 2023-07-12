Джерело - Чемпіон.
Динамо зацікавлено в трансфері гравця Зорі Даниїла Алефіренка.
Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"Кандидатура номер один на підсилення це Даниїл Алефіренко. Ціна на нього - щось близько 500 тисяч у.о.
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Для Динамо це нормально, якщо це єдиний або один з небагатьох трансферів у вікно, але ще раз кажу - поки що, наскільки я знаю, ніякого підтвердження від Луческу на Алефіренко керівництво не отримало", - сказав Співаковський.
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