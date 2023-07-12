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Динамо цікавиться нападником Зорі Алефріенком

Сума трансферу може скласти 500 тисяч y.o.
Сьогодні 18:18 307 0
Динамо цікавиться нападником Зорі Алефріенком
#Динамо Київ, #Даниїл Алефіренко, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Динамо зацікавлено в трансфері гравця Зорі Даниїла Алефіренка.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Кандидатура номер один на підсилення це Даниїл Алефіренко. Ціна на нього - щось близько 500 тисяч у.о.

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Для Динамо це нормально, якщо це єдиний або один з небагатьох трансферів у вікно, але ще раз кажу - поки що, наскільки я знаю, ніякого підтвердження від Луческу на Алефіренко керівництво не отримало", - сказав Співаковський.

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