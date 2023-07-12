Лідер Кривбаса перейшов до латвійського клубу

Гравець змінив клуб

Боснійський хавбек Ріфет Капіч офіційно залишив криворізький Кривбас та перейшов у латвійський клуб Валмієра.

Про це повідомляє пресслжба криворізького клубу.



Домовленість між клубами та оформлення документів відбулося у неймовірно стислий термін, аби Ріфет зумів потрапити в заявку на матч Ліги чемпіонів своєї нової команди 11 липня.



Боснійський півзахисник перейшов до Кривбасу вільним агентом восени 2022 року і став одним з лідерів червоно-білих. На його рахунку – 23 матчі, 6 голів та 2 асисти.

Відзначимо, що Капича визнано найкращим гравцем Кривбасу у минулому сезоні.