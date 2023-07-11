ЛНЗ може підписати Олійника

Джерело - Legioners.UA.
ЛНЗ цікавиться півзахисником Ворскли Денисом Олійником.
Про це повідомляє Legioners.UA.
36-річний гравець повернувся в УПЛ рік тому після виступів у складі закордонних клубів - Вітесса, Дармштадта та фінського СІК. Також Олійник відомий завдяки виступам у Металісті та Дніпрі.
Минулого сезону Денис провів 23 матчі в чемпіонаті України, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.
Раніше ЛНЗ підписав вихованця Динамо.
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