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ЛНЗ може підписати Олійника

Денис Олійник може змінити клуб
Сьогодні 15:43 284 0
ЛНЗ може підписати Олійника
#Ворскла, #ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери, #Денис Олійник

Джерело - Legioners.UA.

ЛНЗ цікавиться півзахисником Ворскли Денисом Олійником.

Про це повідомляє Legioners.UA.

36-річний гравець повернувся в УПЛ рік тому після виступів у складі закордонних клубів - Вітесса, Дармштадта та фінського СІК. Також Олійник відомий завдяки виступам у Металісті та Дніпрі.

Минулого сезону Денис провів 23 матчі в чемпіонаті України, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Раніше ЛНЗ підписав вихованця Динамо.

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