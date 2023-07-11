Ворскла назвала суперників на зборі у Польщі

Ворскла проведе три спаринги на тренувальному зборі в Польщі.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Команда Віктора Скрипника перший контрольний матч зіграє 15 липня із ГКС Тихи. Далі суперником полтавців стане Полонія Лазіска-Гурне 18 липня. Третій спаринг Ворскла проведе із Рекордом Бєльсько-Бяла 21 липня.

Полтавський клуб не встиг домовитися із суперниками з елітного дивізіону, бо вже 22 липня розпочинається чемпіонат Польщі.

Ворскла прибула на збір до міста Устронь на півдні Польщі. Пізніше до команди приєднається нападник Таулянт Сефері. Раніше повідомлялося, що форвардом цікавляться Дніпро-1 та Падерборн.

Раніше Дніпро-1 запропонував 1 млн євро за нападника Ворскли.