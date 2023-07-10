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Прикарпаття продовжило оренду двох гравців Руху

Вчора 23:11 213 0
Прикарпаття продовжило оренду двох гравців Руху
#Прикарпаття, #Рух

Джерело - sport.ua.

Нові річні контракти з Прикарпаттям підписали голкіпер Роман Герич, польові гравці Олег Матушевський, Михайло Писко, Максим Стадник і капітан команди Василь Цюцюра. 

Про це повідомляє Sport.ua.

На півроку пролонгували угоди воротар Іван Піцан, півзахисник Василь Геник і нападник Роман Барчук.

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Крім того, ще на рік продовжено оренду півзахисників Володимира Рудюка та Владислава Бучакчийського, які належать Руху.

У рамках моршинського збору жовто-зелені поки що запланували проведення двох контрольних матчів - зі Скалою (12 липня) і Металургом (20 липня).

За підсумками минулого сезону Першої ліги Прикарпаття посіло дев'яте місце. У стартовому турі нового чемпіонату (базовий день - 28 липня) прикарпатці зіграють удома з Поділлям.

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