Бенту очолив збірну ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Футбольна асоціація Об'єднаних Арабських Еміратів оголосила про підписання контракту з португальцем Паулу Бенту.
Про це повідомляє пресслужба оргназації.
Бенту керуватиме національною збірною країни до 2026 року. Перед 54-річним уродженцем Лісабона поставлено завдання подолати відбірковий турнір нового чемпіонату світу.
Також повідомляється, що досягнуто домовленості з новим тренером збірної про проведення тренувального збору в Європі з 29 липня до 10 серпня, тобто - до початку європейського футбольного сезону.
Бенту розпочинав свою кар'єру у Спортінгу, після чого очолював збірну Португалії, Крузейро, Олімпіакос, Чунцин Ліфань та Південну Корею.