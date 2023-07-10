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Бенту очолив збірну ОАЕ

Останнім місцем роботи наставника була збірна Південної Кореї
Сьогодні 08:52 210 0
Бенту очолив збірну ОАЕ
#Паулу Бенту

Джерело - Чемпіон.

Футбольна асоціація Об'єднаних Арабських Еміратів оголосила про підписання контракту з португальцем Паулу Бенту.

Про це повідомляє пресслужба оргназації.

Бенту керуватиме національною збірною країни до 2026 року. Перед 54-річним уродженцем Лісабона поставлено завдання подолати відбірковий турнір нового чемпіонату світу.

Також повідомляється, що досягнуто домовленості з новим тренером збірної про проведення тренувального збору в Європі з 29 липня до 10 серпня, тобто - до початку європейського футбольного сезону.

Бенту розпочинав свою кар'єру у Спортінгу, після чого очолював збірну Португалії, Крузейро, Олімпіакос, Чунцин Ліфань та Південну Корею.

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