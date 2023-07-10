Мірошніченко підписав контракт із Дніпром-1

Денис Мірошніченко - гравець СК Дніпро-1

Новачком СК Дніпро-1 у літнє міжсезоння став 28-річний захисник Денис Мірошніченко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт клуба із футболістом укладено терміном на 2 роки. Денис виступатиме під номером 11.

Денис Мірошніченко народився 11 жовтня 1994 року у Кривому Розі та є вихованцем Кривбасу, в молодіжному складі якого він і розпочав кар’єру, після чого пограв сезон за дубль ФК Дніпро, а далі виступав за львівські Карпати й Олександрію.

Нагадаємо, Дніпро-1 підписав Кравця.

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