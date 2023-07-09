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Паулу Бенту очолить збірну ОАЕ

Останнім місцем роботи наставника була збірна Південної Кореї
Сьогодні 15:41 166 0
Паулу Бенту очолить збірну ОАЕ
#Паулу Бенту

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної Португалії Паулу Бенту незабаром очолить національну команду ОАЕ. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони дійшли повної угоди щодо контракту для 54-річного португальця, який буде розрахований до кінця 2026 року.

Зазначається, що всі необхідні документи буде підписано найближчими днями.

Бенту розпочинав свою кар'єру у Спортінгу, після чого очолював збірну Португалії, Крузейро, Олімпіакос, Чунцин Ліфань та Південну Корею.

На початку 2024 року збірна ОАЕ розпочне свій шлях на Кубку Азії, де її суперниками у групі будуть Іран, Гонконг та Палестина.

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