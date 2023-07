Паулу Бенту очолить збірну ОАЕ

Колишній головний тренер збірної Португалії Паулу Бенту незабаром очолить національну команду ОАЕ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони дійшли повної угоди щодо контракту для 54-річного португальця, який буде розрахований до кінця 2026 року.

Зазначається, що всі необхідні документи буде підписано найближчими днями.

Бенту розпочинав свою кар'єру у Спортінгу, після чого очолював збірну Португалії, Крузейро, Олімпіакос, Чунцин Ліфань та Південну Корею.

На початку 2024 року збірна ОАЕ розпочне свій шлях на Кубку Азії, де її суперниками у групі будуть Іран, Гонконг та Палестина.

