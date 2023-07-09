Колишній тренер Олімпіка очолив лідера другого дивізіону Грузії

Джерело - Sportarena.
Колишній тренер донецького Олімпіка і Чайки з Петропавлівської Борщагівки Денис Хомутов став головним тренером грузинського клубу Гареджі 1960.
Про це повідомляє Sportarena.
Попереднім місцем роботи Хомутова була академія одеського Чорноморця.
Раніше Хомутов вже працював у Грузії - з командами Гагра і Телаві. Також він був тренером естонського клубу Нимме Калью.
Гареджі 1960 - лідер другого дивізіону чемпіонату Грузії. У нової команди Хомутова в активі 42 очки після 18 матчів.