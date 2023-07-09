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Колишній тренер Олімпіка очолив лідера другого дивізіону Грузії

Новий виклик прийняв Денис Хомутов
Сьогодні 15:10 238 0
Колишній тренер Олімпіка очолив лідера другого дивізіону Грузії

Джерело - Sportarena.

Колишній тренер донецького Олімпіка і Чайки з Петропавлівської Борщагівки Денис Хомутов став головним тренером грузинського клубу Гареджі 1960.

Про це повідомляє Sportarena.

Попереднім місцем роботи Хомутова була академія одеського Чорноморця.

Раніше Хомутов вже працював у Грузії - з командами Гагра і Телаві. Також він був тренером естонського клубу Нимме Калью.

Гареджі 1960 - лідер другого дивізіону чемпіонату Грузії. У нової команди Хомутова в активі 42 очки після 18 матчів.

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