Дібанго тренується на зборах разом із Кривбасом

Криворіжці ведуть переговори з Левадією щодо захисника

Камерунський захисник Іван Дібанго тренується разом із Кривбасом на зборі у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний футболіст має чинний контракт із Левадією. Кривбас веде переговори з естонським клубом щодо гравця. На цей період камерунець тренуватиметься із командою Юрія Вернидуба.

Дібанго минулого сезону виступав за Кривбас на правах оренди, після чого залишив клуб. Камерунець зіграв за криворіжців минулого сезону УПЛ 23 матчі, віддавши одну результативну передачу.

Кривбас зайняв сьоме місце в УПЛ 2022/23. В першому турі нового сезону команда Вернидуба зіграє із Олександрією.

Раніше Кривбас покинуло троє гравців.