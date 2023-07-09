Помер володар Золотого м'яча-1960 Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Легендарний півзахисник Інтера та Барселони Луїс Суарес помер у віці 88 років.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Футболіст розпочинав кар'єру в Депортіво, а пізніше перейшов до Барселони. У складі синьо-гранатових Суарес виграв два титули чемпіона Іспанії, два Кубки Іспанії та двічі перемагав у Кубку ярмарків.

Пізніше іспанець перейшов до Інтера, ставши частиною знаменитої команди Еленіо Еррери. У складі Великого Інтеру хавбек двічі виграв Кубок чемпіонів та Міжконтинентальний кубок, а також тричі виборював Скудетто.

Суарес став володарем Золотого м'яча у 1960 році. У складі збірної Іспанії хавбек завоював титул чемпіона Європи 1964 року.

Кар'єру гравця Луїс завершив у 1973 році у Сампдорії. Пізніше іспанець тренував Інтер у 1992 та 1995 роках.

Un talento unico e un grandissimo interista.

Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d'Italia, d'Europa, del Mondo.



“Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez”.

Ciao Luisito.#FCIM pic.twitter.com/odfKbe5TOh — Inter (@Inter) July 9, 2023

Раніше повідомлялося, що Інтер може підписати голкіпера Тоттенгема Льоріса.