Норвезький клуб зацікавився хавбеком Олександрії

Клуби ведуть переговори щодо потенційної угоди

Півзахисником Олександрії Іваном Калюжним цікавиться норвезький Ліллестрем.

Про це повідомляє LEGIONERS.UA.

Клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу.

Хавбек минулого сезону виступав на правах оренди в Керала Бластерс. Індійський клуб вирішив не викуповувати гравця після завершення сезону, Калюжний повернувся до Олександрії.

Півзахисник раніше виступав за Рух, Металіст 1925, ісландський Кефлавік. Минулого сезону на рахунку Калюжного - 19 матчів за Бластерс у всіх турнірах, у яких він відзначився чотирма голами та одним асистом.

Нагадаємо Ворскла поступилась Олександрії у контрольному матчі.