Норвезький клуб зацікавився хавбеком Олександрії

Джерело - sportarena.com.
Півзахисником Олександрії Іваном Калюжним цікавиться норвезький Ліллестрем.
Про це повідомляє LEGIONERS.UA.
Клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу.
Хавбек минулого сезону виступав на правах оренди в Керала Бластерс. Індійський клуб вирішив не викуповувати гравця після завершення сезону, Калюжний повернувся до Олександрії.
Півзахисник раніше виступав за Рух, Металіст 1925, ісландський Кефлавік. Минулого сезону на рахунку Калюжного - 19 матчів за Бластерс у всіх турнірах, у яких він відзначився чотирма голами та одним асистом.
Нагадаємо Ворскла поступилась Олександрії у контрольному матчі.