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Норвезький клуб зацікавився хавбеком Олександрії

Клуби ведуть переговори щодо потенційної угоди
Сьогодні 10:25 315 0
Норвезький клуб зацікавився хавбеком Олександрії
#Олександрія

Джерело - sportarena.com.

Півзахисником Олександрії Іваном Калюжним цікавиться норвезький Ліллестрем. 

Про це повідомляє LEGIONERS.UA.

Клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу.

Хавбек минулого сезону виступав на правах оренди в Керала Бластерс. Індійський клуб вирішив не викуповувати гравця після завершення сезону, Калюжний повернувся до Олександрії.

Півзахисник раніше виступав за Рух, Металіст 1925, ісландський Кефлавік. Минулого сезону на рахунку Калюжного - 19 матчів за Бластерс у всіх турнірах, у яких він відзначився чотирма голами та одним асистом.

Нагадаємо Ворскла поступилась Олександрії у контрольному матчі.

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