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Реджину виключили із Серії В

Сьогодні 18:28 289 0
Реджину виключили із Серії В
#Чемпіонат Італії, Серія B, #Реджина

Джерело - tribuna.com.

Реджина не зіграє у наступному сезоні Серії В через низку порушень.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Йдеться про фінансові порушення, а також про несплату боргів, тому що поглинання англійським фондом Guild Capital відбулося поза межами допустимого терміну.

Реджина має намір оскаржити рішення на всіх доступних рівнях апеляції, щоб зіграти у Серії В у сезоні 2023/24.

Трибунал TAR розгляне апеляцію клубу до 2 серпня.

Минулий сезон Серії В Реджина завершила на 7 місці.

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